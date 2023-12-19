На юге Исландии извергается вулкан. В прошлый раз из-за него эвакуировали целый город

В Исландии после серии землетрясений началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес, передает 19 декабря РИА Новости.
По данным местных СМИ, землетрясение силой 4,2 балла началось около 00:00 мск.
Автор: youtube.com/Guardian News
Около 01:46 мск в районе города Гриндавик началось извержение вулкана. Исландские власти оценивают возможный ущерб от землетрясений 2023 года в 70 миллионов долларов.
Напомним, 10 ноября в Исландии было объявлено чрезвычайное положение: из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали тысячи жителей города Гриндавик. Скопление магмы под землей на глубине около 5 км могло привести к катастрофе.
Через несколько дней парламент Исландии одобрил законопроект о строительстве барьеров для сдерживания лавы за счет введения дополнительного налога.
А в апреле 2010 года извержение исландского вулкана Эйяфьядлайокудль, который находится в 200 километрах к востоку от Рейкьявика, привело к запрету авиаперелетов над всей Западной Европой. В атмосферу было выброшено огромное облако пепла, из-за чего воздушное движение было парализовано.