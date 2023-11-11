В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии объявлено чрезвычайное положение, из-за угрозы извержения вулкана эвакуируют тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе страны, передает 11 ноября Sky News.
Метеобюро Исландии предупреждает, что скопление магмы под землей на глубине около 5 км, если она начнет двигаться к поверхности, может привести к катастрофе. Для сравнения, то, что на видео ниже — это норма.
Автор: youtube.com/LosAngelesmagazineVideos
С конца октября на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тыс. толчков, причем 800 толчков произошло в последние пару суток. Накануне два сильных землетрясения зафиксировали в Рейкьявике и на южном побережье Исландии. Видео, как в магазинах с полок валятся товары, люди выкладывают в соцсетях.
Автор: youtube.com/vecernji
Специалисты считают, что извержение может произойти в течение нескольких дней, но пока не понятно — точно где и точно когда. В связи с обстановкой закрыт популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна».
Напомним, в апреле 2010 года извержение исландского вулкана Эйяфьядлайокудль, который находится в 200 километрах к востоку от Рейкьявика, привело к запрету авиаперелетов над всей Западной Европой. В атмосферу было выброшено огромное облако пепла, из-за чего воздушное движение было парализовано.