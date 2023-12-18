Удивительные следственные приключения Сабадаша продолжаются. Перед арестом ему снова досталось несколько минут свободы

Бывший владелец «Ливиза» Александр Сабадаш снова арестован, но перед возвращением в СИЗО формально смог недолго побыть свободным человеком. У него множество аргументов в свою защиту.
Об аресте сообщает 18 декабря объединенная пресс-служба судов города. Сабадаша привезли в Куйбышевский райсуд во второй раз за три дня. В субботу был продлен срок его задержания, так как адвокатам нужно было собрать больше документов. Так вышло, что к моменту повторного доставления в суд, этот срок задержания закончился и по закону конвой обязан был его освободить. Так Сабадаш получил еще 15 минут свободы — в добавок к тем нескольким мгновениям 15 декабря, когда суд его освободил от наказания, а ФСБ заковала вновь.
На этот раз Сабадашу вменяют три кредита «Таврического» от лета 2014 года, выданных его компании «Космос». Следствие считает, что 359 миллионов где-то растворились. Сабадаш же сообщил суду, что на эти деньги были куплены тара, спирт, пробки и прочее. В добавок, у него алиби — на тот момент он уже был арестован по своему первому делу о махинациях с НДС. Скрываться Сабадаш ни от кого не планирует, потому что собирается вернуть свои активы. Его защитники добавили, что у дела вообще нет перспективы дойти до суда — через полгода по всем эпизодам истекут сроки давности. «Я хочу на подписку. Не может человек столько сидеть», — сообщил суду Сабадаш и был арестован.
Ранее по этому же делу были арестованы бывший председатель правления «Таврического» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша.
По предыдущему делу все трое были признаны виновными в мошенничестве но освобождены в связи с отбытием наказания. Сабадаш считает, что за его судебными бедами, в том числе в арбитраже, стоит фигура бизнесмена Михаила Прохорова.