Удивительные следственные приключения Сабадаша продолжаются. Перед арестом ему снова досталось несколько минут свободы

Бывший владелец «Ливиза» Александр Сабадаш снова арестован, но перед возвращением в СИЗО формально смог недолго побыть свободным человеком. У него множество аргументов в свою защиту.



Об аресте сообщает 18 декабря объединенная пресс-служба судов города. Сабадаша привезли в Куйбышевский райсуд во второй раз за три дня. В субботу был продлен срок его задержания, так как адвокатам нужно было собрать больше документов. Так вышло, что к моменту повторного доставления в суд, этот срок задержания закончился и по закону конвой обязан был его освободить. Так Сабадаш получил еще 15 минут свободы — в добавок к тем нескольким мгновениям 15 декабря, когда суд его освободил от наказания, а ФСБ заковала вновь.