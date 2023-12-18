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    Не то, о чем вы подумали. В России назвали слово 2023 года

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    Слово «нейросеть» выбрано словом года по версии «Грамота.ру». Оно набрало более 75% в результате рейтингового голосования, сообщили на официальном портале сегодня, 18 декабря.

    Выбор слова был сделан на основе анализа больших данных, в частности запросов и экспертных оценок. Ближайшими конкурентами «нейросети» были «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Планку в 20% преодолели «промпт»/ «промт» и «имба».

    Как подчеркнули эксперты портала, при отборе слов внимание обращалось в том числе и на уровень освоенности в русском языке — наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей.

    «Нейросеть в бытовом, нетерминологическом смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию», — говорится в сообщении.

    Теперь слово «нейросеть» включено в Метасловарь. Специально для этого «Грамота.ру» составила его лексикографическое описание.

    В начале декабря Оксфордский словарь определил слово года. Им стал термин «rizz». Он является сокращением от слова «харизма», но может использоваться и как глагол в значении «привлекать», «соблазнять». А в ноябре слово года назвал Кембриджский словарь. Им стал глагол «галлюцинировать» (hallucinate).

    Обновление:

    Эксперты Института русского языка им. А.С. Пушкина тоже выбрали «нейросеть» словом года. Кроме того, в шорт-листе были слова «искусственный интеллект», ChatGPT, «импортозамещение», СНГ, «заимствование», «педагог», «наставник», «волонтёр».

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