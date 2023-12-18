Не то, о чем вы подумали. В России назвали слово 2023 года

Слово «нейросеть» выбрано словом года по версии «Грамота.ру». Оно набрало более 75% в результате рейтингового голосования, сообщили на официальном портале сегодня, 18 декабря.



Выбор слова был сделан на основе анализа больших данных, в частности запросов и экспертных оценок. Ближайшими конкурентами «нейросети» были «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Планку в 20% преодолели «промпт»/ «промт» и «имба».

Как подчеркнули эксперты портала, при отборе слов внимание обращалось в том числе и на уровень освоенности в русском языке — наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей.