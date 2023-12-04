    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Книги

    Оксфордский словарь добавил миру харизмы. Названо слово 2023 года, в нем «виноваты» соцсети

    1499
    2 комментария

    В издательстве Оксфордского университета назвали слово 2023 года, которое будет включено в Оксфордский словарь. По итогам голосования, в котором приняли участие свыше 30 тысяч пользователей со всего мира, из лонг-листа сформировался шорт-лист из четырех слов. А из него в свою очередь профессионалы выбрали слово «rizz». Оно является сокращением от слова «харизма», но может использоваться и как глагол в значении «привлекать», «соблазнять».

    «"Rizz" — это термин, получивший распространение в соцсетях; он свидетельство того, как язык социальных сообществ — а в некоторых случаях даже устаревший в них — может стать мейнстримом, — оценил слово года президент Oxford Languages Каспер Гратуол. — Лингвистическая эволюция, которая раньше занимала годы, теперь свершается за недели и месяцы. Резкий рост данных об использовании слова «rizz» доказывает, что слова и фразы из интернет-культуры все чаще становятся элементами повседневной речи и продолжат формировать языковые тенденции в будущем».

    Среди слов-финалистов, отобранных аудиторией, были также «Swiftie» (фанат певицы Тейлор Свифт), «prompt» (инструкция, выдаваемая программе или алгоритму искусственного интеллекта и влияющая на создаваемый им контент) и «situationship» («ситуационные» романтические или сексуальные отношения, не подразумевающие их постоянства).

    Ранее слово года назвал Кембриджский словарь. Им стал глагол «галлюцинировать» (hallucinate).

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    СловарьЯзык
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость04 Дек 2023 в 19:27
    глюки.
    +0−0
    Гость04 Дек 2023 в 18:22
    Гойда
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close