Оксфордский словарь добавил миру харизмы. Названо слово 2023 года, в нем «виноваты» соцсети

В издательстве Оксфордского университета назвали слово 2023 года, которое будет включено в Оксфордский словарь. По итогам голосования, в котором приняли участие свыше 30 тысяч пользователей со всего мира, из лонг-листа сформировался шорт-лист из четырех слов. А из него в свою очередь профессионалы выбрали слово «rizz». Оно является сокращением от слова «харизма», но может использоваться и как глагол в значении «привлекать», «соблазнять».



«"Rizz" — это термин, получивший распространение в соцсетях; он свидетельство того, как язык социальных сообществ — а в некоторых случаях даже устаревший в них — может стать мейнстримом, — оценил слово года президент Oxford Languages Каспер Гратуол. — Лингвистическая эволюция, которая раньше занимала годы, теперь свершается за недели и месяцы. Резкий рост данных об использовании слова «rizz» доказывает, что слова и фразы из интернет-культуры все чаще становятся элементами повседневной речи и продолжат формировать языковые тенденции в будущем».

