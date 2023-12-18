Новые койки для петербуржцев с COVID развернули в Госпитале для ветеранов войн

В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19. В связи с этим в городе растет число коек для приема больных с инфекционным заболеванием. Теперь пациентов принимают, в том числе, в Госпитале для ветеранов войн, сообщили в комитете по здравоохранению города 18 декабря.
Так, для инфекционных больных перепрофилируется основная площадка медучреждения. С сегодняшнего дня там развернуто 410 коек для инфекционных больных.
«Всего в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями работают 2 799 коек, из них свободны 18,5% коек», — говорится в сообщении комитета.
Всего на сегодняшний день под наблюдением врачей с пневмониями, с подозрением на COVID-19 и другими ОРВИ находится 43 106 пациентов, из них более 40 тысяч — на амбулаторном лечении.
В минувшую пятницу, 15 декабря, губернатор города Александр Беглов продлил «противоковидные» ограничения до 31 марта. 17 ноября в Петербурге вновь ввели масочный режим, но только в медучреждениях. Маски должны носить посетители и медперсонал. Цель — профилактика гриппа, ОРВИ и ковида.