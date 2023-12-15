Беглов продлил «противоковидные» ограничения в Петербурге до 31 марта

Значит, сохраняются в том числе следующие ограничения, о которых информирует официальный сайт правительства Петербурга:

«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта», — сказано в сообщении.

Как сообщает администрация Петербурга, с 01.02.2024 отменяется условие о предоставлении в помещениях многофункциональных центров услуг по предварительной записи заявителей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в постановление Правительства города от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

— «Допуск посетителей в музеи и на выставки при соблюдении организации маршрутизации посетителей, исключающей встречные потоки посетителей, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы в здание и помещения.

— Работа фуд-кортов при обеспечении наличия раздельных входа и выхода для посетителей.

— Запрещено курение с использованием кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, в помещениях и на территории предприятий общественного питания и в иных общественных местах».

Как писала «Фонтанка», масочный режим вновь ввели в Петербурге 17 ноября — но только в медучреждениях. Маски должны носить посетители и медперсонал. Цель — профилактика гриппа, ОРВИ и ковида.

Собственно «ковидный» масочный режим официально отменили в Петербурге с 27 мая 2022 года. Проходил он тяжело — c драками, штрафами и даже убийством. Подробнее читайте здесь.

