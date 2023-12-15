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    Беглов продлил «противоковидные» ограничения в Петербурге до 31 марта

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в постановление Правительства города от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

    Как сообщает администрация Петербурга, с 01.02.2024 отменяется условие о предоставлении в помещениях многофункциональных центров услуг по предварительной записи заявителей.

    «Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта», — сказано в сообщении.

    Значит, сохраняются в том числе следующие ограничения, о которых информирует официальный сайт правительства Петербурга:

    — «Допуск посетителей в музеи и на выставки при соблюдении организации маршрутизации посетителей, исключающей встречные потоки посетителей, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы в здание и помещения.

    — Работа фуд-кортов при обеспечении наличия раздельных входа и выхода для посетителей.

    — Запрещено курение с использованием кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, в помещениях и на территории предприятий общественного питания и в иных общественных местах».

    Как писала «Фонтанка», масочный режим вновь ввели в Петербурге 17 ноября — но только в медучреждениях. Маски должны носить посетители и медперсонал. Цель — профилактика гриппа, ОРВИ и ковида.

    Собственно «ковидный» масочный режим официально отменили в Петербурге с 27 мая 2022 года. Проходил он тяжело — c драками, штрафами и даже убийством. Подробнее читайте здесь.

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    Противоковидные меры
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    Комментарии 12

    Гость15 Дек 2023 в 20:51
    ... Эээх, жизнь моя , жестянка.
    Да ну ее в болото......................
    Живу я как..................................
    А мне летать, охота !!!!!!"
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 20:50
    А чё там на мосту курили?
    +0−0
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