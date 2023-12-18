    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    Трактор снес на своем пути светофоры, объезжая пробку на Народной улице

    3071
    6 комментариев

    В Невском районе Петербурга уборочный трактор очистил участок улицы от светофоров. ДТП произошло в результате объезда пробки сегодня утром, 18 декабря.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
    ПоделитьсяПоделиться

    Минимум два светофора оказались повалены на Народной улице. Как рассказал «Фонтанке» очевидец событий, водитель спецтранспорта решил срезать утренний затор, в результате чего разворотил два устройства регулирования движения.

    Судя по опубликованным кадрам, дорога усыпана осколками и деталями разбитых светофоров. Проход для пешеходов оказался затруднен.

    Еще одно ДТП со снегоуборочной машиной произошло на трассе «Кола» в Синявино. В комбинированную дорожную технику врезался рейсовый автобус. К счастью, в аварии никто не пострадал.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость18 Дек 2023 в 14:06
    НЕ СВЕТОФОР И БЫЛ
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close