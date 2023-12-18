Трактор снес на своем пути светофоры, объезжая пробку на Народной улице

В Невском районе Петербурга уборочный трактор очистил участок улицы от светофоров. ДТП произошло в результате объезда пробки сегодня утром, 18 декабря.
Минимум два светофора оказались повалены на Народной улице. Как рассказал «Фонтанке» очевидец событий, водитель спецтранспорта решил срезать утренний затор, в результате чего разворотил два устройства регулирования движения.
Судя по опубликованным кадрам, дорога усыпана осколками и деталями разбитых светофоров. Проход для пешеходов оказался затруднен.
Еще одно ДТП со снегоуборочной машиной произошло на трассе «Кола» в Синявино. В комбинированную дорожную технику врезался рейсовый автобус. К счастью, в аварии никто не пострадал.