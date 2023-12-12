Междугородный автобус врезался в снегоуборочную машину на трассе «Кола» в Синявино

Рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию со снегоуборочной техникой на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. От удара ему сильно повредило переднюю часть.



ДТП произошло в 12:20 на 47-м километре автодороги Р-21 «Кола» в районе Синявино. Водитель автобуса № 856 Кириши — Волхов — Петербург допустил столкновение с комбинированной дорожной машиной на базе грузовика Iveco, рассказали 12 декабря «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Грузовик ехал в попутном направлении и выполнял очистку и противогололедную обработку проезжей части.