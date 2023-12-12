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    Междугородный автобус врезался в снегоуборочную машину на трассе «Кола» в Синявино

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    Рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию со снегоуборочной техникой на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. От удара ему сильно повредило переднюю часть.

    ДТП произошло в 12:20 на 47-м километре автодороги Р-21 «Кола» в районе Синявино. Водитель автобуса № 856 Кириши — Волхов — Петербург допустил столкновение с комбинированной дорожной машиной на базе грузовика Iveco, рассказали 12 декабря «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Грузовик ехал в попутном направлении и выполнял очистку и противогололедную обработку проезжей части.

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    В автобусе в момент ДТП были пассажиры. К счастью, в аварии никто не пострадал. Пассажиры пересели в другой автобус и уехали с места происшествия. «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — добавили в дорожном управлении.

    В Упрдоре убедительно просят водителей быть особенно внимательными в период снегопадов и помнить о том, что на дорогах работает уборочная техника. При наличии предупреждающих знаков или сообщений на табло переменной информации следует заранее снизить скорость, чтобы не допускать подобных аварий.

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