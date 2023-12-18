В Петербурге на два дня ограничат движение в тоннеле дамбы

Петербургским автомобилистам напомнили о проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ от наводнений в тоннеле дамбы. В связи с этим будут введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Дирекции КЗС 18 декабря.



С 18 по 19 декабря в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга введут ограничение движения по полосам в транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо).

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями.