В Петербурге на два дня ограничат движение в тоннеле дамбы

Петербургским автомобилистам напомнили о проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ от наводнений в тоннеле дамбы. В связи с этим будут введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Дирекции КЗС 18 декабря.
С 18 по 19 декабря в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга введут ограничение движения по полосам в транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо).
Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями.
По словам главного синоптика города Александра Колесова, период оттепели в Санкт-Петербурге будет не таким продолжительным, «так что не должно быть всё очень печально». Но предстоящий день, 19 декабря, будет сложным.