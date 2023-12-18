    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, зап

    753мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    В Петербурге на два дня ограничат движение в тоннеле дамбы

    683
    обсудить

    Петербургским автомобилистам напомнили о проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ от наводнений в тоннеле дамбы. В связи с этим будут введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Дирекции КЗС 18 декабря.

    С 18 по 19 декабря в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга введут ограничение движения по полосам в транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо).

    Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

    По словам главного синоптика города Александра Колесова, период оттепели в Санкт-Петербурге будет не таким продолжительным, «так что не должно быть всё очень печально». Но предстоящий день, 19 декабря, будет сложным.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close