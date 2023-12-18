Гражданка Китая оделась в гипс после прогулки по центру Петербурга

Пожилая гражданка Китая серьезно пострадала от гололеда в Адмиралтейском районе Петербурга. После прогулки по Конногвардейскому бульвару ей пришлось ехать в травмпункт. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 декабря.



Инцидент произошел накануне около семи часов вечера рядом с домом № 4. Врачи диагностировали у иностранки перелом шейки правой бедренной кости. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.



Конечно, гражданка Китая не единственная, кто пострадал накануне вечером на обледеневших улицах Петербурга. Люди падали, и на них падало сверху. Так, например, 38-летняя жительница улицы Заводской поскользнулась у собственного дома. Врачи диагностировали у нее травмы головы и амнезию. А 71-летняя петербурженка сломала шейку бедра у дома 98 к1 по Будапештской улице. Ее ровесница вывихнула плечо на набережной Фонтанки, 118. А на Воронежской улице 29-летняя девушка сломала руку.



Аномальное для декабря тепло принесло в Петербург новую напасть — гололед. При этом угадать, где скользко, а где нет, было очень сложно, так как опасные участки зачастую были скрыты лужами.