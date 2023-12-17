Путин вновь посетил выставку «Россия» на ВДНХ и петербургский стенд

Владимир Путин второй раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ 17 декабря. Ему показали несколько региональных стендов, в том числе петербургский.

Путин прогулялся по экспозиции в сопровождении гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Натальи Виртуозовой. Президенту показали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга.