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    Путин вновь посетил выставку «Россия» на ВДНХ и петербургский стенд

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    45 комментариев

    Владимир Путин второй раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ 17 декабря. Ему показали несколько региональных стендов, в том числе петербургский.

    Путин прогулялся по экспозиции в сопровождении гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Натальи Виртуозовой. Президенту показали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга.

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    На петербургском стенде Путин увидел инсталляцию с панорамным видом современного города с берега Финского залива, на котором можно оставлять виртуальные следы.

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    Комментарии 44

    Гость17 Дек 2023 в 19:17
    "Я поведу тебя в музей""
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 19:16
    Почему он не зовёт посетить Валерий, соловья,прямо там,на корпоративной квартире,где нет засады.Ведь он такую пургу несет про путина
    +0−0
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