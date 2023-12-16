Мелони отговорила премьер-министра Венгрии Орбана от вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила венгерского главу правительства Виктора Орбана отказаться от наложения вето на начало переговоров с Украиной о присоединении к ЕС. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщила газета Libero Quotidiano, передает ТАСС.

По данным СМИ, руководители стран встретились до начала саммита ЕС в Брюсселе. После этого Орбан решил не препятствовать запуску переговорного процесса.



Лидеры стран Европейского союза в ночь на 15 декабря приняли решение о начале переговорного процесса с Украиной о вступлении в объединение. В ходе принятия этого решения премьер-министр Виктор Орбан покинул зал заседания в Брюсселе и официально не воспользовался своим правом вето.

