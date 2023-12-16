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    Мелони отговорила премьер-министра Венгрии Орбана от вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС

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    15 комментариев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила венгерского главу правительства Виктора Орбана отказаться от наложения вето на начало переговоров с Украиной о присоединении к ЕС. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщила газета Libero Quotidiano, передает ТАСС.

    По данным СМИ, руководители стран встретились до начала саммита ЕС в Брюсселе. После этого Орбан решил не препятствовать запуску переговорного процесса.

    Лидеры стран Европейского союза в ночь на 15 декабря приняли решение о начале переговорного процесса с Украиной о вступлении в объединение. В ходе принятия этого решения премьер-министр Виктор Орбан покинул зал заседания в Брюсселе и официально не воспользовался своим правом вето.

    Вскоре Орбан в соцсетях назвал решение о начале переговоров ЕС с Украиной плохим и добавил, что «не хочет в нем участвовать».

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    ЕСУкраинаВиктор ОрбанДжорджа Мелони
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    Комментарии 15

    Гость16 Дек 2023 в 11:56
    Какая женщина! Джорджа Мелони, выходи за меня замуж!
    +0−0
    случайный_5e4ce4e84d5e316 Дек 2023 в 11:11
    его попросили выйти и попить кофе, когда он вернулся решение о начале переговоров было принято, он откомментировал что это бред в текущей ситуации, потом было обсуждение выделения помощи Украине, и Орбан его ЗАБЛОКИРОВАЛ, сказал что дома не поймут два прогиба на одном саммите, Венгрии в прошлом году заблокировали выделение денег Евросоюза за то что она несовсемевропа, а Украина вот прям достойна, пока Орбан не получит деньги для Венгрии он ничего не согласует
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