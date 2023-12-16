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    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в субботу

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    Погоду в Петербурге в субботу, 16 декабря, будет определять приближающий с запада теплый фронтальный раздел. В городе ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода. Еще пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температурные показатели будут постепенно повышаться и достигнут максимума в вечерние часы.

    Температура воздуха в Петербурге –1…–3 градуса. Задует юго-западный ветер — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    «В воскресенье мокрый снег с дождем и +1…+3», — дал предварительный прогноз синоптик.

    В воскресенье Росгидрометцентр ждет в Петербурге потенциально опасные снег и ветер.

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