Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в субботу

Погоду в Петербурге в субботу, 16 декабря, будет определять приближающий с запада теплый фронтальный раздел. В городе ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода. Еще пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температурные показатели будут постепенно повышаться и достигнут максимума в вечерние часы.



Температура воздуха в Петербурге –1…–3 градуса. Задует юго-западный ветер — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.



«В воскресенье мокрый снег с дождем и +1…+3», — дал предварительный прогноз синоптик.