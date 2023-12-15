Актрису Изабель Аджани приговорили к двум годам условно за налоговое мошенничество

Французскую актрису Изабель Аджани осудили на 2 года тюрьмы условно за налоговое мошенничество и отмывание денег. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Screen Daily.
Аджани признал виновной Парижский суд в прошедший четверг. Кроме условного срока ее штрафовали на 250 тысяч евро. Защита актрисы подала апелляцию.
Женщину признали виновной в уклонении от уплаты налогов на подарок в размере 2 млн евро, а также в том, что она в течение двух лет притворялась, будто бы живет в Португалии, а не во Франции. Сторона обвинения просила 18 месяцев для актрисы, но суд принял более строгое решение. Это связано с тем, что она не явилась на заседание инстанции в октябре.
Изабель Аджани известна по ролям в фильмах «Камилла Клодель», «История Адели Г.», «Носферату. Признак ночи».