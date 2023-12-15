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    Актрису Изабель Аджани приговорили к двум годам условно за налоговое мошенничество

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    4 комментария

    Французскую актрису Изабель Аджани осудили на 2 года тюрьмы условно за налоговое мошенничество и отмывание денег. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Screen Daily.

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    Аджани признал виновной Парижский суд в прошедший четверг. Кроме условного срока ее штрафовали на 250 тысяч евро. Защита актрисы подала апелляцию.

    Женщину признали виновной в уклонении от уплаты налогов на подарок в размере 2 млн евро, а также в том, что она в течение двух лет притворялась, будто бы живет в Португалии, а не во Франции. Сторона обвинения просила 18 месяцев для актрисы, но суд принял более строгое решение. Это связано с тем, что она не явилась на заседание инстанции в октябре.

    Изабель Аджани известна по ролям в фильмах «Камилла Клодель», «История Адели Г.», «Носферату. Признак ночи».

    Фото: Georges Biard, CC BY-SA 4.0

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    СудФранция
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    Комментарии 4

    Гость15 Дек 2023 в 20:47
    А прививку она таки сделала или всё же отвертелась?
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 20:45
    Актера и режиссера Никиту Михалкова не приговорили к двум годам условно за налоговое мошенничество. Бывает.
    +0−0
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