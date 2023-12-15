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    «Ваня» оставил без электричества более полумиллиона человек

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    6 комментариев

    Пять регионов России страдают от проделок циклона «Ваня», который принес снег с дождем. Из-за этого линии электропередачи и деревья обледенели, местами произошли обрывы. Аварийные бригады делают все, что в их силах, тем не менее на данный момент обесточены почти 700 тысяч потребителей. Об этом вечером 15 декабря сообщает Минэнерго.

    К шести часам вечера в Ростовской области без света оставались 185,5 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи, в ЛНР — 255,7 тысячи, в Псковской области — 1,2 тысячи, в Смоленской — 1,8 тысячи.

    Портал 161.RU в пятницу следил за ситуацией в Ростове-на-Дону, где после небольшого перерыва снова все обледенело. Еще недавно жители города ползли по делам и катились на коньках по тротуарам. Теперь на местных жителей падают деревья, которые не могут больше держать ледяную глазурь.

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    Циклон Ваня
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    Комментарии 6

    Вячеслав Русаков15 Дек 2023 в 20:23
    «Ваня» ещё покажет планете кузькину мать.... недаром ведь враги России его так назвали? :)))))))
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 19:51
    "Портал 161.RU в пятницу следид"
    Ну Женя...
    +0−0
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