18 машин и один автобус. Показываем эпичное ДТП в Иркутске

В Иркутске 18 транспортных средств стали участниками ДТП на Кайской горе сегодня вечером, 15 декабря. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
По его словам, причиной массового ДТП стала коммунальная авария. Движение на данном участке ограничено в обе стороны.
«По сообщению оперативного дежурного — 18 машин, в том числе 1 рейсовый автобус. Предварительно — 1 человек пострадал, госпитализирован», — написал глава области.
На опубликованных кадрах видно, что в результате удара часть машин развернуло, одна из легковушек оказалась перевернута. Среди участников видны легковушки и грузовики. Дорога усыпана осколками и деталями машин.
На место аварии направлены сотрудники аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров. Водителям рекомендуется либо воздержаться от поездки в этом направлении, либо выбирать пути объезда.
«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте массового ДТП, произошедшего на Кайской горе», — сообщили в местном ГУ МВД.
Ранее «Фонтанка» сообщала о массовом ДТП на Колтушском шоссе. Пострадал один человек, его в тяжелом состоянии госпитализировали.