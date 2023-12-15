    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-з

    763мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.67eur97.74

    18 машин и один автобус. Показываем эпичное ДТП в Иркутске

    2201
    6 комментариев

    В Иркутске 18 транспортных средств стали участниками ДТП на Кайской горе сегодня вечером, 15 декабря. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

    По его словам, причиной массового ДТП стала коммунальная авария. Движение на данном участке ограничено в обе стороны.

    Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Иркутской области
    ПоделитьсяПоделиться

    «По сообщению оперативного дежурного — 18 машин, в том числе 1 рейсовый автобус. Предварительно — 1 человек пострадал, госпитализирован», — написал глава области.

    На опубликованных кадрах видно, что в результате удара часть машин развернуло, одна из легковушек оказалась перевернута. Среди участников видны легковушки и грузовики. Дорога усыпана осколками и деталями машин.

    На место аварии направлены сотрудники аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров. Водителям рекомендуется либо воздержаться от поездки в этом направлении, либо выбирать пути объезда.

    «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте массового ДТП, произошедшего на Кайской горе», — сообщили в местном ГУ МВД.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о массовом ДТП на Колтушском шоссе. Пострадал один человек, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

    Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Иркутской области

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 6

    Гость15 Дек 2023 в 18:33
    зато у нас все хорошо как и рассказывает гарант..пришел платеж за вывоз отходов. сразу в 2х.квитанциях по 500р.в каждой. и концов не найти..ау..гарант..
    +0−0
    IvanSt15 Дек 2023 в 18:11
    Добавьте, что там щас в районе -30.... не позавидуешь людям.
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 17:35
    Авации!! Овации!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close