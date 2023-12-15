Грузовики всмятку: массовое ДТП в Колтушах оказалось серьёзным

В массовом ДТП в Колтушах пострадал человек. Подробности сообщили «Фонтанке» 15 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В соцсетях предполагали, что ДТП смертельное, но эта информация не подтвердилась.
ДТП произошло 14 декабря около 15:10 на 28-м километре автодороги Санкт-Петербург — посёлок имени Свердлова — Всеволожск. По предварительным данным, мужчина 1952 года рождения ехал на грузовом «Хёндэ» в сторону Всеволожска и в какой-то момент не справился с управлением. Он выскочил на встречную полосу, врезался в «Сканию» с прицепом под управлением мужчины 1956 года рождения. Затем в замес попали «Ситроен» под управлением женщины 1994 года рождения и «УАЗ Патриот» под управлением мужчины 1978 года рождения. Фотографии публиковал паблик «Дорожный Контроль Ленинградская Область».
Пострадал один человек. Это предполагаемый виновник аварии — водитель «Хёндэ». Его в тяжелом состоянии госпитализировали.