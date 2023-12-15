Социальная неудовлетворённость и низкий доход. В суде рассказали о «вовлечении» Треповой* в деятельность против государства

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова*. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю* не первый раз, статуэтку принесли в зал.



Трепова* утверждает, что ничего не знала о взрывчатке и думала, что в бюсте устройство слежения. Накануне взрыва она сообщила об этом своей подруге. Подсудимая после передачи статуэтки собиралась уезжать в Киев и заниматься там оппозиционной журналистикой, в украинской столице ее ждал знакомый по Интернету журналист.



За время подготовки к передаче бюста Трепова* дважды приходила на встречи с Татарским — в Москве и Омске. В день взрыва она сперва сходила на укладку и в процессе по телефону сказала кому-то, что все успеет и за «проект» можно не переживать.



После взрыва Трепова* зашла в салон красоты и попросила подзарядить ее телефон. Затем на такси уехала на окраину города, купила телефон и поехала в другой конец к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Подруге Трепова* писала, что ее подставили и она не знает, что делать.



Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.