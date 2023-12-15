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    Взрыв на Университетской

    Социальная неудовлетворённость и низкий доход. В суде рассказали о «вовлечении» Треповой* в деятельность против государства

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    Результаты психодиагностики обвиняемой по делу о теракте на Университетской набережной огласили на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге 15 декабря.

    Против оглашения справки о состоянии своей подзащитной Дарьи Треповой* ходатайствовал адвокат Даниил Берман. По его словам, документ «получен с грубейшими нарушениями УПК». Исследование проводилось без постановки конкретных вопросов, а специалист не был предупрежден об уголовной ответственности. Берман обещал ходатайствовать об исключении этого доказательства из материалов дела. Однако суд принял решение об оглашении.

    Прокурор зачитала справку с психологическим портретом Треповой. В заключении говорится, что обвиняемая «стремится произвести впечатление, при этом не раскрывает внутренних переживаний», пытается контролировать свои высказывания и поведение.

    «Эмоциональное поведение не всегда адекватно. Отмечаются кратковременные аффективные вспышки, не связанные с контекстом ситуации», - говорится в заключении.

    В беседе с психологом Трепова сообщила об «эпизодах измененного состояния», а также призналась, что слышит «голоса с суицидальными тенденциями», поэтому проходит лечение у психиатра.

    Также в заключении говорится, что в школе у Треповой была апатия, она могла не вставать с кровати несколько дней, но это не повлияло на успеваемость. Школу она закончила с золотой медалью. В этот период она испытывала одиночество и «разрабатывала свою стратегию, как добиться признания окружающих». Психолог отметил, что обвиняемой «свойственно стремление к самоутверждению». Также психологу Трепова рассказала о том, что с 2014 года находится в оппозиции по отношению к власти. В заключении упоминается переписка обвиняемой с мужем, в которой обсуждалась подготовка ко «дню икс». Психологу Трепова сказала, что речь шла «о дне пиротехники».

    «Выраженная потребность в признании и известности посредством участия в оппозиционной деятельности, убеждённость в обладании особыми способностями, ориентировка на мнение значимых людей, глубокая социальная неудовлетворённость с низким уровнем дохода в семье явились благодатной почвой для вовлечения Треповой в незаконную деятельность, наносящую ущерб государству», - зачитала прокурор.

    Ранее сотрудник ФСБ рассказал, как были организованы поиски обвиняемой. Оперативники несколько раз общались с Дмитрием Касинцевым, прежде чем выяснилось, что Трепова находится в его квартире.

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

    Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова*. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю* не первый раз, статуэтку принесли в зал.

    Трепова* утверждает, что ничего не знала о взрывчатке и думала, что в бюсте устройство слежения. Накануне взрыва она сообщила об этом своей подруге. Подсудимая после передачи статуэтки собиралась уезжать в Киев и заниматься там оппозиционной журналистикой, в украинской столице ее ждал знакомый по Интернету журналист.

    За время подготовки к передаче бюста Трепова* дважды приходила на встречи с Татарским — в Москве и Омске. В день взрыва она сперва сходила на укладку и в процессе по телефону сказала кому-то, что все успеет и за «проект» можно не переживать.

    После взрыва Трепова* зашла в салон красоты и попросила подзарядить ее телефон. Затем на такси уехала на окраину города, купила телефон и поехала в другой конец к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Подруге Трепова* писала, что ее подставили и она не знает, что делать.

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