Социальная неудовлетворённость и низкий доход. В суде рассказали о «вовлечении» Треповой* в деятельность против государства

Результаты психодиагностики обвиняемой по делу о теракте на Университетской набережной огласили на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге 15 декабря.
Против оглашения справки о состоянии своей подзащитной Дарьи Треповой* ходатайствовал адвокат Даниил Берман. По его словам, документ «получен с грубейшими нарушениями УПК». Исследование проводилось без постановки конкретных вопросов, а специалист не был предупрежден об уголовной ответственности. Берман обещал ходатайствовать об исключении этого доказательства из материалов дела. Однако суд принял решение об оглашении.
Прокурор зачитала справку с психологическим портретом Треповой. В заключении говорится, что обвиняемая «стремится произвести впечатление, при этом не раскрывает внутренних переживаний», пытается контролировать свои высказывания и поведение.
«Эмоциональное поведение не всегда адекватно. Отмечаются кратковременные аффективные вспышки, не связанные с контекстом ситуации», - говорится в заключении.
В беседе с психологом Трепова сообщила об «эпизодах измененного состояния», а также призналась, что слышит «голоса с суицидальными тенденциями», поэтому проходит лечение у психиатра.
Также в заключении говорится, что в школе у Треповой была апатия, она могла не вставать с кровати несколько дней, но это не повлияло на успеваемость. Школу она закончила с золотой медалью. В этот период она испытывала одиночество и «разрабатывала свою стратегию, как добиться признания окружающих». Психолог отметил, что обвиняемой «свойственно стремление к самоутверждению». Также психологу Трепова рассказала о том, что с 2014 года находится в оппозиции по отношению к власти. В заключении упоминается переписка обвиняемой с мужем, в которой обсуждалась подготовка ко «дню икс». Психологу Трепова сказала, что речь шла «о дне пиротехники».
«Выраженная потребность в признании и известности посредством участия в оппозиционной деятельности, убеждённость в обладании особыми способностями, ориентировка на мнение значимых людей, глубокая социальная неудовлетворённость с низким уровнем дохода в семье явились благодатной почвой для вовлечения Треповой в незаконную деятельность, наносящую ущерб государству», - зачитала прокурор.
Ранее сотрудник ФСБ рассказал, как были организованы поиски обвиняемой. Оперативники несколько раз общались с Дмитрием Касинцевым, прежде чем выяснилось, что Трепова находится в его квартире.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.