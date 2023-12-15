Годовая инфляция в России снизилась до 7,1%. В ЦБ рассказали, почему

Годовая инфляция в России после ноябрьских 7,5% по оценке на 11 декабря снизилась до 7,1%. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России, посвященном изменению ключевой ставки 15 декабря.



Регулятор связывает снижение показателя с эффектом высокой базы начала декабря прошлого года. Тогда были внепланово увеличены тарифы на коммунальные услуги.

Ранее Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 15% до 16%. Это соответствует ожиданиям экспертов и рынка.

По данным Росстата, за период с 5 по 11 декабря годовая инфляция составила 7,47% после того, как в конце ноября ускорилась до 7,54%.