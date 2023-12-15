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    Годовая инфляция в России снизилась до 7,1%. В ЦБ рассказали, почему

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    18 комментариев

    Годовая инфляция в России после ноябрьских 7,5% по оценке на 11 декабря снизилась до 7,1%. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России, посвященном изменению ключевой ставки 15 декабря.

    Регулятор связывает снижение показателя с эффектом высокой базы начала декабря прошлого года. Тогда были внепланово увеличены тарифы на коммунальные услуги.

    Ранее Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 15% до 16%. Это соответствует ожиданиям экспертов и рынка.

    По данным Росстата, за период с 5 по 11 декабря годовая инфляция составила 7,47% после того, как в конце ноября ускорилась до 7,54%.

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    Комментарии 18

    Гость15 Дек 2023 в 16:09
    В комнате сидит 4-ре кошки... 3 вышло.. Сколько осталось ? 2 - одна вернулась
    +0−0
    26078660115 Дек 2023 в 16:03
    А причем здесь Центральная Богодельня?!
    +0−0
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