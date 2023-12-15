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    «На пути к маме». Уехавшая из России Рената Литвинова прилетела в Петербург

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    11 комментариев

    Режиссер, актриса Рената Литвинова вернулась в Россию и посетила Санкт-Петербург. Несмотря на то, что артистка после февраля 2022 года обосновалась во Франции, на родине у нее остались родные, которых она здесь навещает.

    «На пути к маме — в самом домашнем отеле ''Астория'', в котором просыпаешься, как у себя», — написала Рената Литвинова в своих соцсетях.

    Перед приездом в Петербург Рената выступила в Хельсинки со своей пьесой-монологом «Кактус». Следующей точкой должна быть Москва, где живет ее мама.

    Последний раз Литвинову замечали в Петербурге в феврале этого года.

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    Комментарии 11

    rex100015 Дек 2023 в 11:47
    Не пойму, на какие деньги Рената шикует
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 11:32
    В хельсинках?
    +2−0
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