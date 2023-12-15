«На пути к маме». Уехавшая из России Рената Литвинова прилетела в Петербург

Режиссер, актриса Рената Литвинова вернулась в Россию и посетила Санкт-Петербург. Несмотря на то, что артистка после февраля 2022 года обосновалась во Франции, на родине у нее остались родные, которых она здесь навещает.
«На пути к маме — в самом домашнем отеле ''Астория'', в котором просыпаешься, как у себя», — написала Рената Литвинова в своих соцсетях.
Перед приездом в Петербург Рената выступила в Хельсинки со своей пьесой-монологом «Кактус». Следующей точкой должна быть Москва, где живет ее мама.
Последний раз Литвинову замечали в Петербурге в феврале этого года.