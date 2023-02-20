    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -10

    1 м/с, с-в

    749мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.76eur79.61

    Уезжавшая из России Рената Литвинова прибыла в Петербург — и оказалась в своем фильме

    2344
    4 комментария

    Актриса Рената Литвинова, вскоре после начала спецоперации покинувшая Россию и обосновавшаяся в Париже, выложила в своем телеграм-канале 19 февраля два видео. На одном из них она едет в автомобиле, судя по дорожным указателям, из Финляндии в Россию. Оно сопровождено комментарием: «Еду к Маме на День Рождения. 85 лет. Дорога через Питер, "где еще есть адреса…"».

    Второе видео опубликовано уже в Петербурге, в одном из отелей в центре города. «Добравшись до отеля, оказалась в каком-то своём новом фильме, — рефлексирует Литвинова, прогуливаясь с бокалом по залам среди картин, — Только о чём он?»

    Актрису ждали в Петербурге в марте 2022 года — тогда она должна была участвовать в гастролях МХТ имени Чехова. Однако спектакль был заменен, а Константин Хабенский ссылался на болезнь звезды.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Рената ЛитвиноваУехавшие из России
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close