Уезжавшая из России Рената Литвинова прибыла в Петербург — и оказалась в своем фильме

Актриса Рената Литвинова, вскоре после начала спецоперации покинувшая Россию и обосновавшаяся в Париже, выложила в своем телеграм-канале 19 февраля два видео. На одном из них она едет в автомобиле, судя по дорожным указателям, из Финляндии в Россию. Оно сопровождено комментарием: «Еду к Маме на День Рождения. 85 лет. Дорога через Питер, "где еще есть адреса…"».



Второе видео опубликовано уже в Петербурге, в одном из отелей в центре города. «Добравшись до отеля, оказалась в каком-то своём новом фильме, — рефлексирует Литвинова, прогуливаясь с бокалом по залам среди картин, — Только о чём он?»

