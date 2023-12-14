Больше тысячи ворон поднялись в небо над детским садом в Петербурге. Мы узнали, зачем птицы это делают

В небо над детским садом в Калининском районе Петербурга поднялась огромная стая серых ворон. Они каркали на весь двор, а людям было жутковато. Видеоролик с птицами в четверг, 14 декабря, появился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Корреспондент «Фонтанки» поинтересовался мотивациями птиц у биолога и автора Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова. Оказалось, что ничего страшного не происходит. У петербургских ворон — веселая ночь. Они общаются, греются и знакомятся.

«На видео больше тысячи птиц. Зимой у серых ворон происходит такое интересное явление под названием коллективная ночевка. Вороны на ночь объединяются в большие стаи. Они кричат и летят — стая на глазах увеличивается в размере», — поделился специалист.

По словам Глазкова, чем ниже температура, тем больше может стать стая. Пернатые объединяются в такие сообщества из-за нескольких причин: ночевать в коллективе безопаснее, в городе теплее и менее ветрено, а еще вороны — социальные птицы.



«Все вороны — это социальные птицы. Птенцы с родителями остаются жить до одного года. Еще вороны образуют пары на всю жизнь. В этих больших стаях происходит социализация молодых ворон», — рассказал биолог.