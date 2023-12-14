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    Больше тысячи ворон поднялись в небо над детским садом в Петербурге. Мы узнали, зачем птицы это делают

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    22 комментария

    В небо над детским садом в Калининском районе Петербурга поднялась огромная стая серых ворон. Они каркали на весь двор, а людям было жутковато. Видеоролик с птицами в четверг, 14 декабря, появился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Корреспондент «Фонтанки» поинтересовался мотивациями птиц у биолога и автора Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова. Оказалось, что ничего страшного не происходит. У петербургских ворон — веселая ночь. Они общаются, греются и знакомятся.

    «На видео больше тысячи птиц. Зимой у серых ворон происходит такое интересное явление под названием коллективная ночевка. Вороны на ночь объединяются в большие стаи. Они кричат и летят — стая на глазах увеличивается в размере», — поделился специалист.

    По словам Глазкова, чем ниже температура, тем больше может стать стая. Пернатые объединяются в такие сообщества из-за нескольких причин: ночевать в коллективе безопаснее, в городе теплее и менее ветрено, а еще вороны — социальные птицы.

    «Все вороны — это социальные птицы. Птенцы с родителями остаются жить до одного года. Еще вороны образуют пары на всю жизнь. В этих больших стаях происходит социализация молодых ворон», — рассказал биолог.

    Также во время коллективной ночевки формируются новые пары — молодежь знакомится друг с другом. Если же у взрослых особей погибла пара по каким-либо причинам, объяснил Павел Глазков, здесь птица сможет отыскать себе нового супруга.

    Вороны устраивают в Санкт-Петербурге такие коллективные ночевки каждый год. Они продлятся до конца зимы или середины весны.

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    Серые вороныПавел Глазков
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    Комментарии 22

    Гость14 Дек 2023 в 23:31
    Не к добру
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