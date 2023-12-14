Суд признал петербурженку виновной в смерти сына. Она отказывалась лечить младенца

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор матери, новорожденный сын которой скончался от инфекции. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 14 декабря.
Установлено, что с 4 марта по 22 апреля мать мальчика не осуществляла свои материнские обязанности в полной мере. Она систематически нарушала санитарные нормы, плохо кормила ребенка, уклонялась от наблюдения сына врачами детской поликлиники и сама не вызвала доктора, когда ребенку стало хуже. В итоге мальчик заболел вирусно-бактериальной инфекцией и скончался. По данным «Фонтанки», тело младенца нашли в кроватке утром 22 апреля.
Женщина признала вину и раскаялась. При поступлении дела в суд ей также вменялась статья 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), однако прокурор отказался от обвинения.
В итоге мать признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.