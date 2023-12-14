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    Селедка под шубой или оливье? Блиц-опрос для Владимира Путина

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    Под конец прямой линии президента РФ Владимира Путина с прессой и жителями страны главу государства попросили ответить на несколько коротких вопросов. Два из них коснулись Нового года.

    — Кем мечтали быть в детстве?

    — Хотел быть и летчиком, и… в старших классах хотел быть разведчиком, и я им стал.

    — Селедка под шубой или оливье?

    — Смотря что закусывать.

    — Самый запоминающийся подарок от Деда Мороза?

    — Самый большой подарок — это дети и дети наших детей. Но больше всего, наверное, нас радует, даже не те подарки, которые дарят нам, а подарки, которые дарим мы, потому что мы смотрим и думаем: молодец!.

    — Какой совет вы бы дали молодежи?

    — У нас есть народные мудрости, один из них — береги честь смолоду. В самом широком смысле: надо сегодня думать о том, что будет завтра. И к этому я бы присовокупил: надо ставить перед собой амбициозные цели и задачи, которые кажутся недостижимыми.

    — Что читаете?

    — Сейчас перечитаю Уголовный кодекс, а то некоторые считают, что у нас некоторые наказания слишком суровые. Но… у меня мало времени на чтение. На тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Он гениальный. Мне очень интересно, как такие вот гениальные люди того времени, как они мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днем.

    После этого из зала были заданы еще несколько вопросов. На все, как это обычно бывает, президент ответить не успел. «Итоги года» с Владимиром Путиным прошли 14 декабря в Гостином дворе в Москве. Мероприятие длилось более четырех часов, однако рекорд 2013 года в 4 часа 57 минут не был побит.

    За всеми важными заявлениями президента мы следили в нашей онлайн-трансляции.

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    Владимир ПутинПрямая линия
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