Селедка под шубой или оливье? Блиц-опрос для Владимира Путина

Под конец прямой линии президента РФ Владимира Путина с прессой и жителями страны главу государства попросили ответить на несколько коротких вопросов. Два из них коснулись Нового года.

— Кем мечтали быть в детстве?

— Хотел быть и летчиком, и… в старших классах хотел быть разведчиком, и я им стал.

— Селедка под шубой или оливье?

— Смотря что закусывать.

— Самый запоминающийся подарок от Деда Мороза?

— Самый большой подарок — это дети и дети наших детей. Но больше всего, наверное, нас радует, даже не те подарки, которые дарят нам, а подарки, которые дарим мы, потому что мы смотрим и думаем: молодец!.