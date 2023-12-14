«Это мой первый двойник». Путин задал вопрос Путину

Сначала вопрос о том, помогут ли нейросети заменить людей, задала 8-летняя Алина из Волгограда. Девочка переживала, что ее родителей могут заменить роботы. Однако затем сразу включили второй вопрос — якобы от студента СПбГУ. На экране появился Владимир Путин. Президент не сразу понял, что это нейросеть.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. <…> Это мой первый двойник, кстати», — заявил президент.



Глава государства также ответил на вопрос Алины. Он заявил, что «бабушку никто не заменит».