«Это мой первый двойник». Путин задал вопрос Путину

Сгенерированный нейросетью «студент СПбГУ», поразительно похожий на президента Владимира Путина, задал главе государства вопрос на прямой линии.
Сначала вопрос о том, помогут ли нейросети заменить людей, задала 8-летняя Алина из Волгограда. Девочка переживала, что ее родителей могут заменить роботы. Однако затем сразу включили второй вопрос — якобы от студента СПбГУ. На экране появился Владимир Путин. Президент не сразу понял, что это нейросеть.
Зарубин / Telegram
Путин, созданный нейросетью, задал вопрос о двойниках и об опасностях, которые несет искусственный интеллект.
«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. <…> Это мой первый двойник, кстати», — заявил президент.
Глава государства также ответил на вопрос Алины. Он заявил, что «бабушку никто не заменит».
«Предотвратить развитие ИИ, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Чем это закончится, никто не знает», — добавил Путин.
«Итоги года» с Владимиром Путиным проходят в Гостином дворе в Москве. На момент публикации новости мероприятие идет уже более трех часов. В этом году формат подразумевает и общение с россиянами, и пресс-конференцию с журналистами. За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.