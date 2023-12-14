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    «Заводите детей». Путин назвал способ, как добиться льготных тарифов

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    Легкий способ добиться льготных тарифов на авиаперелеты — рожать детей. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов года 14 декабря.

    Вопрос задал журналист канала «Колыма-плюс» Александр Орлов, который рассказал, что для Дальнего Востока важна связь с «большой Россией», однако людям сложно улететь в другие регионы из-за тарифов. Путешествие даже в Хабаровск и Новосибирск, полеты в которые не субсидируются, может ударить по карману. Потому что до Москвы добраться дешевле, чем до соседнего Хабаровска. Репортер спросил, что делать тем, у кого нет детей, а возраст не позволяет получать льготы для молодых.

    Путин с улыбкой ответил: «Заводите детей. Вот путь решения проблемы и доступа к плоским тарифам. Вы такой молодой, симпатичный молодой человек. Ну чего вы?»

    Президент сообщил, что плоские тарифы (единый тариф на перелёт экономклассом с фиксированной ценой) для перелетов на Дальний Восток в 2024 году продлят.

    За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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