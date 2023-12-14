«Почувствуйте разницу»: Путин сравнил ситуацию в секторе Газа с военной операцией на Украине

Ничего подобного, что происходит в секторе Газа, нет на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России 14 декабря 2023 года.

«Это, конечно, катастрофа, — заявил Путин. — Мы сейчас говорили и вернёмся, я так понимаю, сейчас к ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всём мире видят. Посмотрите на специальную военную операцию и то, что происходит в Газе, и почувствуйте разницу».

Путин отметил, что на Украине «нет такого уровня разрушений», как в секторе Газа. Президент РФ напомнил, то генсек ООН назвал сегодняшний сектор Газа «самым большим кладбищем детей в мире». «Такая оценка о многом говорит», — заключил президент.