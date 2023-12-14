    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    «Почувствуйте разницу»: Путин сравнил ситуацию в секторе Газа с военной операцией на Украине

    2277

    Ничего подобного, что происходит в секторе Газа, нет на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России 14 декабря 2023 года.

    «Это, конечно, катастрофа, — заявил Путин. — Мы сейчас говорили и вернёмся, я так понимаю, сейчас к ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всём мире видят. Посмотрите на специальную военную операцию и то, что происходит в Газе, и почувствуйте разницу».

    Путин отметил, что на Украине «нет такого уровня разрушений», как в секторе Газа. Президент РФ напомнил, то генсек ООН назвал сегодняшний сектор Газа «самым большим кладбищем детей в мире». «Такая оценка о многом говорит», — заключил президент.

    Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин рассказал, когда настанет мир. По мнению президента, он настанет, когда Россия достигнет целей специальной военной операции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПрямая линияСектор Газа
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close