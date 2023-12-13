На «Ленфильме» — врио

Временно исполняющим обязанности генерального директора «Ленфильма» назначили Алексея Тратникова, 13 декабря стало известно «Фонтанке».
Тратников, который занимает пост заместителя генерального директора, будет исполнять обязанности руководителя киностудии с 6-го по 29 декабря.
Как сообщил «Фонтанке» представитель «Ленфильма», перестановки связаны с отпуском генерального директора АО «Ленфильм» Федора Щербакова.
«Сейчас оформлен отпуск, в связи с этим назначен врио», — объяснили на киностудии.
В конце августа «Фонтанка» побывала на киностудии и посмотрела, как «Ленфильм» переживает времена большого ремонта. С тех пор как кинокомпания рассчиталась с долгами, здесь решительными темпами взялись за благоустройство помещений и территории. На эти цели заложили 300 миллионов рублей, впрочем, к началу осени сумму освоили не полностью.
Кроме несколько лет назад анонсированной новой сквозной пешеходной улицы, проект которой уже прошел согласования у КГИОП и КГА, здесь собираются открыть на крыше 10-этажного монтажно-тонировочного корпуса смотровую площадку с «лучшим видом в городе.