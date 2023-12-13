«В его книгах отразилась судьба Отечества». Губернатор Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Константинова

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Константинова. О смерти журналиста и писателя стало известно 13 декабря.



В телеграмме, опубликованной на сайте Смольного, градоначальник назвал Андрея Дмитриевича одним из самых талантливых журналистов и писателей современной России. Он отметил, что Константинов был широко эрудированным, энергичным и целеустремленным человеком, чьи проекты стали символом эпохи.

«В его книгах и публикациях отразилась судьба Отечества, новейшая история нашего общества и государства… Человек долга и чести, Андрей Дмитриевич всегда оставался предан Санкт-Петербургу и навеки сохранится в его истории», — добавил Беглов.