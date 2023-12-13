«В его книгах отразилась судьба Отечества». Губернатор Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Константинова

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Константинова. О смерти журналиста и писателя стало известно 13 декабря.
В телеграмме, опубликованной на сайте Смольного, градоначальник назвал Андрея Дмитриевича одним из самых талантливых журналистов и писателей современной России. Он отметил, что Константинов был широко эрудированным, энергичным и целеустремленным человеком, чьи проекты стали символом эпохи.
«В его книгах и публикациях отразилась судьба Отечества, новейшая история нашего общества и государства… Человек долга и чести, Андрей Дмитриевич всегда оставался предан Санкт-Петербургу и навеки сохранится в его истории», — добавил Беглов.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в свою очередь, рассказал, что неоднократно встречался с Константиновым. «Знаю, что он болел. Всё равно его уход очень неожиданный для меня. Это талантливый журналист, человек эпохи, в которой я вырос, и он смог её достоверно и точно описать. Я читал много его книг. Он был открытый, у него не было двойного дна, кому-то нравился, кому-то нет. Но в этом и состоит его профессия и жизнь. К нему всегда уважительно относились, а он ни под кого не подстраивался. Это большая потеря для всех», — сказал глава региона в беседе с 47news.
Журналист, писатель, основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов умер в Петербурге утром 13 декабря 2023 года у себя дома. Последний год он тяжело и неизлечимо болел. Публиковать слова сочувствия родным и близким Андрея Константинова, делиться своими воспоминаниями вы можете в комментариях под этой новостью.