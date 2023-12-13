Покаялся и помог восстановить. За оскорбление чувств верующих у БКЗ «Октябрьский» петербуржец заплатит 5 тысяч рублей

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 декабря, Никиту Госулькина задержали 4 мая после того, как развеселая компания, проходя мимо БКЗ «Октябрьский», снесла Поклонный крест . Остатки деревянной конструкции, которую поставили в сентябре 2013 года в память о том, что ранее на месте БКЗ стояла греческая церковь Димитрия Солунского, вернул на место мужчина с собакой.

В Петербурге мировой суд признал виновным мужчину, сломавшего Поклонный крест у БКЗ «Октябрьский». Его обвиняли в оскорблении чувств верующих.

В тот же день были задержаны трое 24-летних работников ресторана. Каялись они на камеру.



Обвинение предъявили только одному из них. По версии следствия, он подбежал к Поклонному кресту, схватил его обеими руками и потянул на себя, отломив у основания. После чего с обломком в руках побежал вдоль дома.

