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    Покаялся и помог восстановить. За оскорбление чувств верующих у БКЗ «Октябрьский» петербуржец заплатит 5 тысяч рублей

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    В Петербурге мировой суд признал виновным мужчину, сломавшего Поклонный крест у БКЗ «Октябрьский». Его обвиняли в оскорблении чувств верующих.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 декабря, Никиту Госулькина задержали 4 мая после того, как развеселая компания, проходя мимо БКЗ «Октябрьский», снесла Поклонный крест. Остатки деревянной конструкции, которую поставили в сентябре 2013 года в память о том, что ранее на месте БКЗ стояла греческая церковь Димитрия Солунского, вернул на место мужчина с собакой.

    В тот же день были задержаны трое 24-летних работников ресторана. Каялись они на камеру.

    Обвинение предъявили только одному из них. По версии следствия, он подбежал к Поклонному кресту, схватил его обеими руками и потянул на себя, отломив у основания. После чего с обломком в руках побежал вдоль дома.

    Госулькин вину признал, раскаялся.

    Ему зачли то, что он принимал активное участие в восстановлении поврежденного креста.

    Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

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