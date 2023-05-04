    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-з

    766мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.31eur87.58

    «Фонтанка» показывает, как сейчас выглядит пустой постамент выломанного с корнем креста у БКЗ «Октябрьский»

    53
    обсудить

    Фотограф «Фонтанки» снял место, где раньше находился Поклонный крест у БКЗ «Октябрьский». Лихая компания к утру 4 мая оставила от основания лишь щепки.

    Деревянный крест, который установили рядом с место где раньше была Греческая церковь, вырван с корнем.

    ПоделитьсяПоделиться

    Покуролесила компания ночью. И мало того, по предварительной информации, унесла крест с собой. А потом выбросила в подворотне. Его к постаменту у Некрасовского сада вернул рано утром мужчина, который гулял с собакой.

    Заявка о ЧП в полицию поступила около 7 утра.

    Поклонный крест был установлен осенью 2013 года в память о том, что ранее на месте БКЗ «Октябрьский» (Лиговский проспект, 6) стояла церковь Димитрия Солунского.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрестСломали крестБКЗ Октябрьский
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close