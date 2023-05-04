«Фонтанка» показывает, как сейчас выглядит пустой постамент выломанного с корнем креста у БКЗ «Октябрьский»

Фотограф «Фонтанки» снял место, где раньше находился Поклонный крест у БКЗ «Октябрьский». Лихая компания к утру 4 мая оставила от основания лишь щепки.
Деревянный крест, который установили рядом с место где раньше была Греческая церковь, вырван с корнем.
Покуролесила компания ночью. И мало того, по предварительной информации, унесла крест с собой. А потом выбросила в подворотне. Его к постаменту у Некрасовского сада вернул рано утром мужчина, который гулял с собакой.
Заявка о ЧП в полицию поступила около 7 утра.