Голубой кристалл стоимостью 400 тысяч нашли в посылке из РФ в Швейцарию. Отправитель оценил «аксессуар» в 1 доллар

Таможенники нашли в посылке с «аксессуаром» в Швейцарию стратегически важный камень.
Как сообщает пресс-служба ФТС 13 декабря, отправление должно было проследовать за границу из Тюмени. Отправитель в сопроводительных документах написал, что ограненный голубой камень — аксессуар стоимостью 1 доллар.
ФТС России
Однако экспертиза уточнила, что это полудрагоценный камень турмалин массой 10,32 карата и стоимостью 400 тысяч рублей. При этом он входит в перечень стратегически важных ресурсов, при вывозе обязательно должен быть задекларирован.
Было возбуждено административное дело. По решению суда камень конфисковали.