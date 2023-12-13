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    Голубой кристалл стоимостью 400 тысяч нашли в посылке из РФ в Швейцарию. Отправитель оценил «аксессуар» в 1 доллар

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    Таможенники нашли в посылке с «аксессуаром» в Швейцарию стратегически важный камень.

    Как сообщает пресс-служба ФТС 13 декабря, отправление должно было проследовать за границу из Тюмени. Отправитель в сопроводительных документах написал, что ограненный голубой камень — аксессуар стоимостью 1 доллар.

    ФТС России

    Однако экспертиза уточнила, что это полудрагоценный камень турмалин массой 10,32 карата и стоимостью 400 тысяч рублей. При этом он входит в перечень стратегически важных ресурсов, при вывозе обязательно должен быть задекларирован.

    Было возбуждено административное дело. По решению суда камень конфисковали.

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    КаменьТурмалинТаможня
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    Комментарии 12

    Гость13 Дек 2023 в 13:27
    Молодцы
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