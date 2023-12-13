Виктор Орбан: Венгрия не позволит начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу «совершить ошибку» и начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в экономическое объединение, даже если он будет единственным из 27 лидеров государств. Об этом он сообщил в интервью порталу Mandiner.
«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если двадцать шесть стран хотят ее совершить, и только мы будем против...» — заявил Виктор Орбан, напомнив, что на Украине продолжаются боевые действия.
Также 13 декабря в парламенте Венгрии проходят дебаты «О начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз». Первым взял слово Матче Кочиш — лидер правительственной партии «Фидес», он считает, что признаков окончания боевых действий на Украине до сих пор нет.
«Предложение Еврокомиссии является непродуманным. На Украине продолжаются боевые действия. Невозможно сказать, соответствует ли правовая система страны ожидаемым конституционным основам», — цитирует Матче Кочиша издание Index.
Ранее глава МИД Венгрии Петр Сийярто сообщил о том, что совет ЕС по общим делам не принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, однако принял к сведению доклад Еврокомиссии.