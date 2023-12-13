Виктор Орбан: Венгрия не позволит начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу «совершить ошибку» и начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в экономическое объединение, даже если он будет единственным из 27 лидеров государств. Об этом он сообщил в интервью порталу Mandiner.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если двадцать шесть стран хотят ее совершить, и только мы будем против...» — заявил Виктор Орбан, напомнив, что на Украине продолжаются боевые действия.

Также 13 декабря в парламенте Венгрии проходят дебаты «О начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз». Первым взял слово Матче Кочиш — лидер правительственной партии «Фидес», он считает, что признаков окончания боевых действий на Украине до сих пор нет.