Турция готова обеспечить Россию куриными яйцами

Турция готова обеспечить Россию яйцами — поставки уже начались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза производителей яиц Ибрагима Афйона 13 декабря.
«В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки», — заявил глава Союза, но не назвал конкретных объемов запланированных поставок. Собеседник РИА сообщил, что предприятия готовы обеспечить потребности «в полном объеме».
С 8 декабря Россельхознадзор разрешил поставки яиц с еще 17 предприятий Турции. До этого разрешение получили 4 производителя. По данным ведомства, ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ.
В Минсельхозе ожидают, что импортные поставки позволят стабилизировать цены на куриное яйцо в ближайший месяц. Ранее правительство обнулило таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Это должно увеличить поставки яиц из дружественных стран.
Добавим, что в ноябре яйца подорожали на 15%. Генпрокуратура пообещала проверить деятельность производителей и розничных продавцов яиц в субъектах России.