Турция готова обеспечить Россию куриными яйцами

Турция готова обеспечить Россию яйцами — поставки уже начались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза производителей яиц Ибрагима Афйона 13 декабря.



«В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки», — заявил глава Союза, но не назвал конкретных объемов запланированных поставок. Собеседник РИА сообщил, что предприятия готовы обеспечить потребности «в полном объеме».

С 8 декабря Россельхознадзор разрешил поставки яиц с еще 17 предприятий Турции. До этого разрешение получили 4 производителя. По данным ведомства, ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ.