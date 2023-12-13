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    Турция готова обеспечить Россию куриными яйцами

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    75 комментариев

    Турция готова обеспечить Россию яйцами — поставки уже начались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза производителей яиц Ибрагима Афйона 13 декабря.

    «В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки», — заявил глава Союза, но не назвал конкретных объемов запланированных поставок. Собеседник РИА сообщил, что предприятия готовы обеспечить потребности «в полном объеме».

    С 8 декабря Россельхознадзор разрешил поставки яиц с еще 17 предприятий Турции. До этого разрешение получили 4 производителя. По данным ведомства, ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ.

    В Минсельхозе ожидают, что импортные поставки позволят стабилизировать цены на куриное яйцо в ближайший месяц. Ранее правительство обнулило таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Это должно увеличить поставки яиц из дружественных стран.

    Добавим, что в ноябре яйца подорожали на 15%. Генпрокуратура пообещала проверить деятельность производителей и розничных продавцов яиц в субъектах России.

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    Комментарии 74

    Гость13 Дек 2023 в 12:28
    значит все подскочит в цене что связано с яйцами, хлеб, торты, печенье, макароны...и т.д.
    +0−0
    Алик-113 Дек 2023 в 12:28
    Кошка (зачеркнуто) курица бросила цыплят - это Путин виноват, считают либералы. При этом потока желаний пойти работать на птицефабрику не видно
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 12:26
    Теперь новогоднее оливье, будет с турецким вкусом.
    +0−0
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