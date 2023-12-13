Петербуржца приговорили к трем годам строгого режима после конфликта из-за собаки

В Красногвардейском районе Петербурга выгуливание собак, переросшее в конфликт на кулаках в подъезде, закончилось реальным сроком. Суд признал агрессора виновным и дал три года в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 13 декабря.



Инцидент произошел еще 8 мая 2021 года. Мужчина (который теперь стал подсудимым) выгуливал собаку, и его питомец случайно запутался в поводке другой собаки. Её хозяйка разозлилась и разбила мужчине телефон. Возместить ущерб она отказалась.



Продолжение перепалки состоялось на лестничной площадке дома 75. Вышел муж собачницы, и подсудимый сильно избил его. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

