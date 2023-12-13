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    Петербуржца приговорили к трем годам строгого режима после конфликта из-за собаки

    1978
    12 комментариев

    В Красногвардейском районе Петербурга выгуливание собак, переросшее в конфликт на кулаках в подъезде, закончилось реальным сроком. Суд признал агрессора виновным и дал три года в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 13 декабря.

    Инцидент произошел еще 8 мая 2021 года. Мужчина (который теперь стал подсудимым) выгуливал собаку, и его питомец случайно запутался в поводке другой собаки. Её хозяйка разозлилась и разбила мужчине телефон. Возместить ущерб она отказалась.

    Продолжение перепалки состоялось на лестничной площадке дома 75. Вышел муж собачницы, и подсудимый сильно избил его. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Уголовное дело было возбуждено по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Подсудимый вину признал, думать над своим поведением он отправится в места не столь отдаленные.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о жестоком избиении ребенка. Причиной стал прилетевший в чужой автомобиль снежок.

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    Комментарии 12

    Zhora201913 Дек 2023 в 12:20
    Красногвардейский район Санкт-Петербурга, дом 75....
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 12:17
    Опять кто-то из-за бабы присаживается
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 12:16
    собаки головного мозга
    +0−0
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