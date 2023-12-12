В Суоми подсчитали паспорта. Россияне получали гражданство Финляндии чаще других иностранцев

В Суоми подсчитали паспорта, выданные иностранцам, за 2022 год. Оказалось, финское гражданство было предоставлено
Число выданных иностранцам финских паспортов в прошлом году выросло на
Помимо россиян, в лидерах приезжие из Ирака, Эстонии, Сомали, Афганистана, Сирии, Вьетнама, Таиланда и Украины. Средний возраст новых граждан составил
СМИ отмечает, что около
Напомним, остались всего сутки до открытия границы Финляндии и России. Правительство Суоми приняло решение открыть два пограничных перехода на восточном рубеже.
Один пункт пересечения границы будет открыт в юго-восточной Финляндии, другой — в Северной Карелии. Это будут пункты Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля).
При этом финские власти обещают внимательно следить за событиями на восточной границе, и если поток мигрантов возобновится, то граница может быть снова быстро закрыта.
Как писала «Фонтанка», Финляндия в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией. Срок ограничений истекает 13 декабря.