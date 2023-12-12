В Суоми подсчитали паспорта. Россияне получали гражданство Финляндии чаще других иностранцев

В Суоми подсчитали паспорта, выданные иностранцам, за 2022 год. Оказалось, финское гражданство было предоставлено 10 198 иностранным гражданам. И большинство из них — из России. Об этом 12 декабря сообщает Yle со ссылкой на Статистический центр.

Число выданных иностранцам финских паспортов в прошлом году выросло на 54% . Всего 2062 гражданина РФ получили финские документы. И это на 80% больше, чем годом ранее.