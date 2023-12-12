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    Кино

    Премьера режиссерской версии «Александры» Сокурова пройдет в «Англетере»

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    Премьера фильма Александра Сокурова «Александра. Авторская редакция 2023 года» состоится 18 декабря в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge, сообщили 12 декабря в телеграм-канале «Остров Сокурова».

    Премьеру представит сам мастер. Сеанс с возрастным ограничением 16+ начнется в 20:00.

    Ранее показ ленты с Галиной Вишневской к годовщине ее смерти планировался в кинотеатре «Аврора» на 12 декабря при участии не только Сокурова, но и Ольги Ростропович. Однако он был перенесен: в этот вечер в кинотеатре прошли сеансы ко Дню Конституции — зрителям показывали три фильма Сергея Дебижева: «Хлеб, "Север" и кобальт» о тех, кто выжил в блокаду, «Гимн великому городу» и «Крым небесный».

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