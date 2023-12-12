Петербуржцы ползут по 8-балльным пробкам. Московское шоссе встало в обе стороны

Загруженность петербургских дорог в вечерний час пик 12 декабря составила 8 баллов, что на 1 балл больше обычного. Стоят как центральные улицы, так и магистрали на окраинах.



По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотная пробка скопилась на Московском шоссе. В сторону города трасса плотно стоит от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn с пяти часов вечера. Затор тянется более 6 километров. Пробка в сторону области растянулась на 5 километров от Шушар до Ленсоветовской дороги.