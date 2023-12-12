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    Петербуржцы ползут по 8-балльным пробкам. Московское шоссе встало в обе стороны

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    Загруженность петербургских дорог в вечерний час пик 12 декабря составила 8 баллов, что на 1 балл больше обычного. Стоят как центральные улицы, так и магистрали на окраинах.

    По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотная пробка скопилась на Московском шоссе. В сторону города трасса плотно стоит от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn с пяти часов вечера. Затор тянется более 6 километров. Пробка в сторону области растянулась на 5 километров от Шушар до Ленсоветовской дороги.

    На въезд в город встало Токсовское шоссе. Наиболее плотный затор тянется на 3 километра по Новому Девяткино. Пробка на въезда в город наблюдается и на Мурманском шоссе. Выборгское шоссе, напротив, встало на выезд. На КАД традиционно собралась длинная пробка от Мурманского и от Московского шоссе до вантового моста, а также встало внутреннее кольцо в районе Бугров.

    В центре плотнее всего на Садовой улице, на Невском проспекте между площадью Восстания и площадью Александра Невского, на Воскресенской, Пироговской и Выборгской набережных.

    Накануне вечером Петербург встрял в 10-балльных пробках. Пока город засыпало свежим снегом, водители по два часа пытались проехать Невский проспект. Снег синоптики обещали Петербургу и сегодня.

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