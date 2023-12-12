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    В «Адмиралтейских верфях» сменили генерального директора

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    Андрей Веселов покинул пост генерального директора АО «Адмиралтейские верфи», 12 декабря сообщает корпорация. Решение о прекращении полномочий Андрея Веселова совет директоров ОСК принял накануне.

    Управлять судостроительным предприятием назначен Андрей Быстров, сейчас он занимает должность временно исполняющего обязанности генерального директора. До кадровых перестановок Быстров был заместителем генерального директора по производству.

    Буквально вчера «Фонтанка» сообщила о возможной смене генерального директора «Адмиралтейских верфей».

    В начале декабря Веселов приказом с 1 по 31 декабря 2023 года вывел часть работников в простой «по вине работодателя». В этот период «не требуется присутствие на рабочих местах». Как сообщал портал 47news, причины ухода в простой были связаны «со снижением объемов производства и отсутствием финансирования по заказам 01573, 01574, а также в связи с заменой поставщика основного оборудования и, как следствие, необходимостью перепроектирования заказов 02484, 02485».

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    Комментарии 7

    Гость12 Дек 2023 в 17:25
    Агония пЛутократии!
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