ВС РФ: За повторную пьяную езду вместо автомобиля могут конфисковать и другое имущество

Конфискация машины за повторное вождение в пьяном виде обязательна, а если по каким-либо условиям ее осуществить невозможно, забрать могут и другое имущества. Такое разъяснение дал Пленум Верховного суда России.

Как говорится в подготовленном разъяснении Пленума ВС РФ, при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных главой 15.1 УК РФ (конфискация имущества), конфискация имущества, в том числе транспортного средства, применяется в обязательном порядке, пишет 12 декабря ТАСС. ТС в этом случае конфисковывается, если суд установил факт принадлежности его обвиняемому, даже если оно находится в совместной собственности, например, супругов.

Однако вместо автомобиля могут конфисковать другое имущество, соразмерное его стоимости. Такое решение суд вправе принять, если конфисковать машину невозможно из-за ее использования, продажи, дарения, утраты и так далее и у обвиняемого недостаточно денег, чтобы компенсировать ее стоимость.

Конфискацию транспортного средства за совершение преступления по статьям 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ внесли в Уголовный кодекс в июле 2022 года. Без машины можно остаться за повторную пьяную езду либо отказ от медосвидетельствования, превышение скорости свыше 60 км/ч либо выезд на «встречку», если водитель ранее уже был лишен прав, и за вождение без прав, если водитель был их лишен за ДТП с пострадавшим или погибшим. Один из первых случаев конфискации автомобиля произошел в октябре прошлого года в Красноярском крае. Мужчина повторно попался нетрезвым за рулем, и его «Ладу» забрали в доход государства.

Верховный суд также счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если одного из них признали виновным в совершении преступления. «Принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, находящееся в его собственности, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов», — цитирует проект постановления ВС РФ РАПСИ. В случае с автомобилем право собственности возникает не с момента регистрации, а с момента передачи, отмечают в Верховном суде.