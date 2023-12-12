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    ВС РФ: За повторную пьяную езду вместо автомобиля могут конфисковать и другое имущество

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    Конфискация машины за повторное вождение в пьяном виде обязательна, а если по каким-либо условиям ее осуществить невозможно, забрать могут и другое имущества. Такое разъяснение дал Пленум Верховного суда России.

    Как говорится в подготовленном разъяснении Пленума ВС РФ, при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных главой 15.1 УК РФ (конфискация имущества), конфискация имущества, в том числе транспортного средства, применяется в обязательном порядке, пишет 12 декабря ТАСС. ТС в этом случае конфисковывается, если суд установил факт принадлежности его обвиняемому, даже если оно находится в совместной собственности, например, супругов.

    Однако вместо автомобиля могут конфисковать другое имущество, соразмерное его стоимости. Такое решение суд вправе принять, если конфисковать машину невозможно из-за ее использования, продажи, дарения, утраты и так далее и у обвиняемого недостаточно денег, чтобы компенсировать ее стоимость.

    Конфискацию транспортного средства за совершение преступления по статьям 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ внесли в Уголовный кодекс в июле 2022 года. Без машины можно остаться за повторную пьяную езду либо отказ от медосвидетельствования, превышение скорости свыше 60 км/ч либо выезд на «встречку», если водитель ранее уже был лишен прав, и за вождение без прав, если водитель был их лишен за ДТП с пострадавшим или погибшим. Один из первых случаев конфискации автомобиля произошел в октябре прошлого года в Красноярском крае. Мужчина повторно попался нетрезвым за рулем, и его «Ладу» забрали в доход государства.

    Верховный суд также счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если одного из них признали виновным в совершении преступления. «Принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, находящееся в его собственности, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов», — цитирует проект постановления ВС РФ РАПСИ. В случае с автомобилем право собственности возникает не с момента регистрации, а с момента передачи, отмечают в Верховном суде.

    В начале декабря Верховный суд рассматривал подобное дело, где объектом конфискации оказался автомобиль, купленный в браке. В Республике Марий Эл суд в октябре прошлого года признал мужчину виновным в повторной пьяной езде и постановил конфисковать автомобиль, на котором было совершено правонарушение. Автомобилист обратился с кассационной жалобой, указывая, что машина находится в долевой собственности его и супруги. Кассационный суд решение о конфискации отменил, но прокуратура оспорила это постановление в Верховном суде. ВС РФ встал на сторону прокуратуры, отменил кассационное постановление и оставил решение районного суда без изменений.

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