Подразделения ГИБДД Москвы вновь начали оказывать услуги

Причины масштабного технического сбоя в московской ГИБДД нашли и частично устранили. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичную пресс-службу Госавтоинспекции.



Горожане на время потеряли возможность получения услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений во флагманских МФЦ.

В ведомстве отметили, что работы по восстановлению ведутся и дальше. Информация по мере устранения неполадок будет обновляться.

Ранее «Фонтанка» отмечала, что сбой не повлиял на работу петербургских МРЭО.