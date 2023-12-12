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    Подразделения ГИБДД Москвы вновь начали оказывать услуги

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    Причины масштабного технического сбоя в московской ГИБДД нашли и частично устранили. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичную пресс-службу Госавтоинспекции.

    Горожане на время потеряли возможность получения услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений во флагманских МФЦ.

    В ведомстве отметили, что работы по восстановлению ведутся и дальше. Информация по мере устранения неполадок будет обновляться.

    Ранее «Фонтанка» отмечала, что сбой не повлиял на работу петербургских МРЭО.

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