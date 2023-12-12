Масштабный сбой в Москве не коснулся петербургских МРЭО

В московской ГИБДД масштабный технический сбой. Однако в Петербурге водители и автовладельцы могут не беспокоиться.



«МВД Медиа» утром 12 декабря проинформировало о «техническом сбое в работе информационных ресурсов». Ведутся работы по его устранению.



«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — говорится в сообщении.



На работу петербургских МРЭО этот сбой, по данным «Фонтанки», не повлиял. Они функционируют в обычном режиме.

