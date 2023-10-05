ГИБДД устранила федеральный сбой в базах, МРЭО снова заработали штатно

Подразделения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в России снова предоставляют государственные услуги в полном объеме. Госавтоинспекция устранила сбой, о котором сообщалось накануне.
В четверг, 5 октября, возобновили бесперебойную работу информационные ресурсы, которые обеспечивают деятельность МРЭО ГИБДД, сообщает «МВД Медиа». Все госуслуги, в том числе по регистрации автомобилей, вновь предоставляются в обычном режиме. Граждан, которые не смогли получить услуги из-за технического сбоя, в подразделениях примут в первую очередь, добавили в пресс-центре МВД РФ.
О сбое в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ сообщили 4 октября. Из-за технических проблем регистрация автомобилей и выдача водительских прав были затруднены.