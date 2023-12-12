Дороги в Петербурге уже «красные». На КАД пробка 15 км

Загруженность дорог Петербурга утром 12 декабря достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов, но в дни сильных осадков пробки обычно сильнее.
Скорость движения снижена на многих участках КАД и даже на ЗСД. В восточной части КАД, включая вантовый мост, пробка достигла 15 километров. «Бордовые» пробки образовались на многих улицах.
Вчера вечером, когда начался снегопад, в Петербурге было 10 баллов из 10 возможных. Сегодня в городе тоже снег, синоптики предупреждали о сложной дорожной обстановке.