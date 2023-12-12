Петербуржцы продолжают падать на скользких улицах. За день в городе больше 10 пострадавших

Улицы в Петербурге продолжают оставаться небезопасными для пешеходов. Петербуржцы массово обращаются к медикам за помощью после скольжения на тротуарах.



Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, в течение дня за помощью к врачам обращались 12 человек, получивших травмы при падении на гололеде. Большая часть пострадавших — мужчины и женщины 30–40 лет. Многие после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Самый старший из пострадавших — 87-летний пенсионер, который упал у дома на Будапештской улице. Он повредил руку. Мужчина осмотрен врачом и отпущен домой.