Гололед продолжает ломать жителей Петербурга. Среди пострадавших — и дети, и взрослые

С каждым днем все больше жителей Петербурга обращаются за медпомощью после выхода на улицы города. Все из-за беспощадного гололеда. Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, еще как минимум 20 человек обратились за помощью из-за падений на льду.



Досталось даже двухлетней девочке из Приморского района. По предварительной информации, мать забирала ребенка из детского сада. Они уже шли на выход по территории, когда рядом поскользнулся охранник и случайно сбил ребенка с ног. Девочка упала. Предварительно, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанный нос.