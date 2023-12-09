Гололед продолжает ломать жителей Петербурга. Среди пострадавших — и дети, и взрослые

С каждым днем все больше жителей Петербурга обращаются за медпомощью после выхода на улицы города. Все из-за беспощадного гололеда. Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, еще как минимум 20 человек обратились за помощью из-за падений на льду.
Досталось даже двухлетней девочке из Приморского района. По предварительной информации, мать забирала ребенка из детского сада. Они уже шли на выход по территории, когда рядом поскользнулся охранник и случайно сбил ребенка с ног. Девочка упала. Предварительно, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанный нос.
Чуть больше повезло 12-летнему мальчику. Он поскользнулся в Колпино на улице Металлургов. Предварительно, после осмотра у него обнаружили закрытый перелом лучевой кости.
Страдают и взрослые. Например, в разных районах города двое мужчин сломали обе лодыжки. Один, 59-летний пострадавший, поскользнулся на Суздальском шоссе ночью 9 декабря, а другой — 37-летний мужчина — упал на Октябрьской набережной вечером 8-го числа. Обоим потребовалась помощь врачей.
Переломами ребер закончился выход из дома для 49-летней жительницы пятиэтажки на Новоизмайловском проспекте. По предварительным данным, она сломала три ребра из-за гололеда возле дома. С похожим диагнозом обратилась 57-летняя женщина после падения на Боровой улице.
Поход в магазин предварительно стал причиной перелома отдела позвоночника для 57-летнего жителя Купчино. Он поскользнулся, когда спускался по ступенькам супермаркета. А на Будапештской улице 21-летняя девушка так сильно ударилась о лед, что, помимо сотрясения и черепно-мозговой травмы, ей диагностировали контузию глаза.
Чтобы жители не травмировались из-за гололеда, «Фонтанка» собрала правила, которые помогут уберечься от переломов при падении на льду, получить удовольствие от самой неприятной гололедицы, и рассказала, кто ответственен за ваши переломы.