Адвокатами в России смогут стать только магистры — так хочет Минюст

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минюстом поправки к закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Об этом говорится на сайте ведомства в понедельник, 11 декабря.



Так, поправки повышают требования к уровню образования. Согласно документу, получить статус адвоката смогут лишь те, кто окончил магистратуру по направлению «Юриспруденция» и имеет диплом бакалавра по направлениям «Юриспруденция» или «Обеспечение законности и правопорядка». Однако нововведение не коснется уже работающих адвокатов и стажеров. По данным Минюста, срок вступления нормы в силу отложат до завершения текущего учебного года.