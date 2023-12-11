Адвокатами в России смогут стать только магистры — так хочет Минюст

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минюстом поправки к закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Об этом говорится на сайте ведомства в понедельник, 11 декабря.
Так, поправки повышают требования к уровню образования. Согласно документу, получить статус адвоката смогут лишь те, кто окончил магистратуру по направлению «Юриспруденция» и имеет диплом бакалавра по направлениям «Юриспруденция» или «Обеспечение законности и правопорядка». Однако нововведение не коснется уже работающих адвокатов и стажеров. По данным Минюста, срок вступления нормы в силу отложат до завершения текущего учебного года.
Поправки также предлагают признать выезд правозащитника за пределы России на постоянное местожительство либо на срок более года основанием для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. Исключения — выезды за границу для лечения, обучения, сопровождения членов семьи и иные уважительные причины.
Кроме того, законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра адвокатов РФ. По мнению Минюста, реестр позволит получать достоверную информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате. Полномочия по ведению и определению состава сведений реестра закрепляются за Минюстом.
Также ведомство наделят полномочиями по утверждению Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката.
Ранее Минюст заявил о намерении ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних. Также ведомство готовит инициативы по защите жизни и здоровья детей и прав родителей.