На Ударников иностранцы отметили день рождения в кафе массовой дракой

Полицейским пришлось разнимать иностранцев в Красногвардейском районе Петербурга. Начиналось всё празднично, стало известно «Фонтанке» 11 декабря.



Полицию на проспект Ударников вызвали во втором часу воскресной ночи сообщением о массовой драке. По словам звонившего, отношения на кулаках выясняли человек десять.



К приезду наряда их пыл не остыл. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте девятерых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Все из Узбекистана, приехали на заработки.



По предварительным данным, в драку переросло застолье по случаю дня рождения, который отмечали в кафе на проспекте Ударников, 16. Обошлось без пострадавших, но для девяти человек праздник закончился в отделах полиции. Каждый получил по протоколу за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. Именинника среди тех, кого развозили по трём отделам, не оказалось.

