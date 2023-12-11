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    На Ударников иностранцы отметили день рождения в кафе массовой дракой

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    Полицейским пришлось разнимать иностранцев в Красногвардейском районе Петербурга. Начиналось всё празднично, стало известно «Фонтанке» 11 декабря.

    Полицию на проспект Ударников вызвали во втором часу воскресной ночи сообщением о массовой драке. По словам звонившего, отношения на кулаках выясняли человек десять.

    К приезду наряда их пыл не остыл. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте девятерых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Все из Узбекистана, приехали на заработки.

    По предварительным данным, в драку переросло застолье по случаю дня рождения, который отмечали в кафе на проспекте Ударников, 16. Обошлось без пострадавших, но для девяти человек праздник закончился в отделах полиции. Каждый получил по протоколу за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. Именинника среди тех, кого развозили по трём отделам, не оказалось.

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    Комментарии 65

    Гость11 Дек 2023 в 10:50
    сам ты наташа.
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