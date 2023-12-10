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    Названа самая несчастная страна Евросоюза. В Германии дела чуть лучше

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    Самой несчастной страной Евросоюза второй год становится Болгария. Германия опережает ее незначительно и тоже стоит внизу рейтинга, сообщает 10 декабря Independent со ссылкой на Евростат.

    Среди критериев уровня удовлетворенности жизнью называются уровень образования, семейная и финансовая стабильность, проведение досуга, взаимодействие в социуме. Болгария набрала 5,6 балла из 10 возможных. Германия в рейтинге набрала 6,5 балла. Эксперты указывают на экономические проблемы и миграционный кризис.

    Самой счастливой страной ЕС стала Австрия с результатом в 7,9 балла. За ней следуют Польша, Финляндия и Румыния с результатом 7,7 балла.

    Италия, Испания и Франция находятся на уровне 7,1 балла.

    Интересно отметить, что страны с низким уровнем доходов, такие как Румыния и Польша, входят в число тех, где удовлетворенность жизнью наиболее высока, что свидетельствует о сложности взаимосвязи между субъективным благополучием и экономическим благосостоянием, отмечает Евростат.

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