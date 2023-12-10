Названа самая несчастная страна Евросоюза. В Германии дела чуть лучше

Самой несчастной страной Евросоюза второй год становится Болгария. Германия опережает ее незначительно и тоже стоит внизу рейтинга, сообщает 10 декабря Independent со ссылкой на Евростат.



Среди критериев уровня удовлетворенности жизнью называются уровень образования, семейная и финансовая стабильность, проведение досуга, взаимодействие в социуме. Болгария набрала 5,6 балла из 10 возможных. Германия в рейтинге набрала 6,5 балла. Эксперты указывают на экономические проблемы и миграционный кризис.



Самой счастливой страной ЕС стала Австрия с результатом в 7,9 балла. За ней следуют Польша, Финляндия и Румыния с результатом 7,7 балла.

